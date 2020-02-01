taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

TSK'da resmi üniformada bere dönemi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde resmi üniformada bere takılmaya başlandı. İlk örneği ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler sergiledi.

AA | 01.02.2020 - 10:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile perşembe günü bir araya gelmiş, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılamıştı.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in üniformasındaki bir detay dikkati çekti. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler'in, bu törende bere kullandığı görüldü.

ŞAPKA YERİNE BERE

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde resmi üniformada bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın sonucu hayata geçen bir değişiklik.

Milli Savunma Bakanlığınca uzun süredir devam eden çalışmanın ardından artık "karacılar", bazı törenler dışında, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine "bere", Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise "kayık kep" kullanacak.

Söz konusu çalışma sırasında diğer ordular ve yurt dışındaki uygulamalar dikkate alındı. Şapkaya oranla daha fazla hareket serbestesi, kullanım kolaylığı kazandıran bere kullanımına ilişkin çeşitli örnekler hazırlandı.

TSK'da resmi üniformada bere dönemi

BİRLİKLERE AYRI AYRI RENK

Çalışmanın onaylanmasının ardından üniforma ile haki renkte bere kullanılmasına yönelik değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yayımlanarak hayata geçirildi.

Böylece daha önce eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlandı. Haki olarak belirlenen berenin tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo olarak kullanılacağı öğrenildi.

TSK'da resmi üniformada bere dönemi

İlginizi Çekebilir
Altın olan çantayı çöpe attı
Yalova’da evdeki eski eşyaları çöpe atan kadın, içerisinde altın yüzük ve takıların bulunduğu çantayı da yanlışlıkla çöplerle birlikte attı.
Eyüpsultan’da ilginç kaza
Bir kadın sürücü, park etmek istediği otomobili ile birlikte duvardan ağaç üzerine düştü. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.
D-100 karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü
İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Aksaray yol ayrımı yakınlarında 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
AYM: Öcalan için kampanya suç değil
Anayasa Mahkemesi, PKK terör örgütü elebaşının özgürlüğünü istemek, bunun için kampanya düzenlemek ve kampanya formlarında fotoğrafının bulunması için 'düşünce ve ifade özgürlüğü' dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da yeni depremler

Elazığ'da yeni depremler

90
Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

174
Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

110
Pentagon, F35'lerin isabet oranını beğenmedi

Pentagon, F35'lerin isabet oranını beğenmedi

71
Emre Mor Olympiakos'ta

Emre Mor Olympiakos'ta

66
ABD, Irak'taki saldırılarda yaralı asker sayısını artırdı

ABD, Irak'taki saldırılarda yaralı asker sayısını artırdı

46
Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok

Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir