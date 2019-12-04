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TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

Ekimden bu yana 62 bin sivilin yerlerinden edildiği İdlib'teki gözlem noktalarına konvoyun ulaştığı aktarıldı.

AA | 04.12.2019 - 14:45..
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TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinaları gönderdi.

TSK konvoyu, gözlem noktalarına ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK'ye ait 12 ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

TÜRKİYE SINIRINA 1 MİLYONU AŞAN GÖÇ

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

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