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Tunceli merkezde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında Tunceli'de yapılan operasyonla 5 terörist, jandarma ekiplerince öldürüldü.

AA | 09.05.2019 - 17:32..
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE SICAK TEMAS SAĞLANDI

Kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup teröristle sıcak temas sağlamış, çıkan çatışmada 3 asker yaralanmıştı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

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