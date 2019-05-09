Tunceli merkezde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 3 yıl önce arkadaşını öldüren zanlı, yaptığı itiraftan sonra müebbet hapis ile cezalandırıldı.

Silivri'de kontrolden çıkan tır savruldu ve bariyere çarparak durabildi. Tırda bulunan tonlarca un yola savruldu.

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Gaziantep’te sahte içki operasyonu

Yasa dışı alkol ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 566 şişe sahte alkol, bin 50 litre etil alkol, 79,5 litre dökme alkol ve 10 litre viski aroması ele geçirildi.