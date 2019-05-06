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Tunceli'de 14 sığınak ve barınak imha edildi

PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, belirlenen 14 sığınak ve barınak imha edildi.

İHA | 06.05.2019 - 09:34..
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Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Hozat ve Ovacık kırsalından operasyon gerçekleştirerek, teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve 6 barınağın imha edildiğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER LİSTESİ

Valiliğin açıklamasında, "Sığınak ve barınaklar içerisinde, toplamda 7 kg C-4 ile hazırlanmış 2 adet EYP, 100 litre mazot, 7 adet jeneratör, 34 adet büyük tüp, 9 adet akü, 2 adet telsiz, 30 litre benzin, 95 metre kablo, 38 adet pil, 2 adet televizyon, 150 kg un, 25 kilogram şeker, 50 adet çizme, 200 metre dağcı ipi, 2 adet dikiş makinesi, 18 adet küçük tüp, 115 adet ampül, 100 metre sera naylonu, 3 adet pil bloğu, 8 adet el feneri, 47 adet CD, 1 adet video kamera, 2 adet fotoğraf makinesi, 25 kilogram fasulye, 25 kilogram mercimek, 15 kilogram tuz, 1 adet matkap, 1 adet soğuk damga, 1 adet invertör (enerji yükselten cihaz), 1 adet hilti, 75 çift mekap ayakkabı, 70 m branda, 120 adet fünye, 10 metre infilaklı fitil, 2 adet batarya, 1 adet cep telefonu, 1 adet soba, 1 adet yazıcı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet fotokapan, 6 adet su bidonu, 3 adet uyku tulumu, 2 adet terörist kıyafeti, 1 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası çok miktarda kırtasiye malzemesi, tıbbi malzeme, marangoz malzemesi, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli'de 14 sığınak ve barınak imha edildi

OPERASYON SÜRÜYOR

Ele geçirilen 2 el yapımı patlayıcının bomba imha uzmanları tarafından imha edildiğini de aktaran valilik, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktardı.

Tunceli'de 14 sığınak ve barınak imha edildi

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