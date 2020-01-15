Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Duru(21), 5 Ocak Pazar günü kayboldu. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin başvurusu üzerine Gülistan için başlatılan arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor.

Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntüleri

KAYBOLDUĞU GÜN 4 SANİYELİK GÖRÜŞME

Doku ile ilgili sır perdesini aralamaya çalışan polis, genç kızın, kaybolmadan bir gün önce Tunceli'de yaşayan polis memuru E.Y.'nin üvey oğlu olan Dağıstan asıllı Rusya uyruklu arkadaşı Z.A. ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Z.A.'nın ifadesine başvuruldu. Güvenlik güçlerince yapılan araştırmalar kapsamında Gülistan Doku'nun, cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Doku'nun cep telefonundan en son kaybolduğu gün, saat 16.26'da arkadaşı Z.A. ile 4 saniyelik görüşme yaptığı ortaya çıktı.

BARAJ GÖLÜNDEKİ VİYADÜKTE GÖRÜLDÜ

Görgü tanıkları, yeşil kıyafet giyen Gülistan'ı Atatürk Mahallesi'ndeki Uzunçayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk viyadüğünde gördüklerini belirtti. Genç kızın cep telefonundan en son viyadüğün altında sinyal alındığı tespit edildi. Viyadüğün altında araştırma yapan ekipler, Gülistan'ın isminin yazılı olduğu ilaç reçetesi ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu.

"İNTİHAR MEKTUBU" ŞAKASI

Gülistan'ın 'intihar mektubu' olduğu iddia edilen kağıdın ise geçen yıl arkadaşlarına şaka olarak yazıp kıyafet dolabına yapıştırdığı belirlendi. Not kağıdında, "Arkadaşlar ben çıkıyorum, odamı temiz tutun. Ölürsem odamı kirli görmesinler. Ne kadar pis bir kızmış demesinler" yazıldığı ifade edildi.

7 ARAMA SAHASI OLUŞTURULDU

Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır baraj gölünün geçtiği Sarısaltuk viyadüğü çevresinde Tunceli Valiliği koordinesinde 7 arama sahası oluşturuldu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ ve Van'dan dalgıç polis ve askerler, özel harekât polisi, arama köpekleri ve gönüllülerin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları, 11'inci günde de devam etti. Ekipler, kameralı sualtı rov cihazıyla 20 kilometrekarelik alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de arama çalışmalarını olay yerinde takip ediyor.

SON GÖRÜNTÜLÜRİ MOBESE KAMERASINDA

Bu arada, Gülistan'ın son görüntüleri mobese kameralarına yansıdı. Gülistan'ın kaybolduğu gün olan Pazar günü saat 11.10'da Rus uyruklu arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı valilik yanındaki kafeye geliyor. İkilinin dışarıda ayaküstü konuştukları görülüyor. Arkadaşı ile konuşurken tartışmadıkları görülen Gülistan'ın, saat 11.19'da kollarını göğsünde bağlayarak dalgın şekilde yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da şehir içi minibüse bindiği görülüyor. Sonrasında görgü tanıklarının ifadeleri ile baz istasyonu sinyali Sarısaltuk viyadüğünde alınan Gülistan, sırra kadem bastı.