taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Tunceli’de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi.

İHA | 12.05.2019 - 05:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlere ait 3 kamp alanı imha edilmiştir. Kamp alanlarında, 1 adet araç telsizi, 1 adet hafıza kartı, 5 adet hard disk, 1 adet DVD player, 2 adet terörist kıyafeti, 10 adet kar elbisesi, 1 adet soba, 1 adet ocak, 1 adet akım ölçer, 1 adet radyo, 10 metre led ışık, 5 adet battaniye, 380 kg un, 2 adet halı, 2 adet ekmek sacı, 18 kg makarna, 5 kg çay, 56 adet mutfak tüpü, 20 adet küçük tüp, 50 kg peynir, 30 kg tereyağı, 100 litre ayçiçek yağı, 35 kg salça, 100 metre sera naylonu, 110 çift mekap ayakkabı, 60 kg fasulye, 25 kg bulgur, 30 kg nohut, 10 kg mercimek, 10 kg baharat, 80 kg çay şekeri, 5 kg tütün, 50 m çadır, 40 kg pirinç, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 20 adet led lamba, 570 adet pil, 21 adet tıraş makinesi, 1 adet ranza, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli’de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

PÜLÜMÜR'DE 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamanın devamında terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Öte yandan, bugün Pülümür kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.

Tunceli’de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

Tunceli’de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva

Orhaneli'de erken okunan akşam ezanı için fetva

96
Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

Guaido'dan ABD'ye: Maduro'yu ordunuzla birlikte devirelim

123
Operasyondaki Mehmetçik'ten sahur arası

Operasyondaki Mehmetçik'ten sahur arası

82
Suriye sınırına komandolarla askeri sevkiyat

Suriye sınırına komandolarla askeri sevkiyat

50
Bedirhan bebeğin katili bir terörist daha yakalandı

Bedirhan bebeğin katili bir terörist daha yakalandı

32
Devlet Bahçeli: Tüm imkanlarla İstanbul'da sahadayız

Devlet Bahçeli: Tüm imkanlarla İstanbul'da sahadayız

72
Bülent Arınç: Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz

Bülent Arınç: Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir