Tunceli’de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

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Tuba Ünsal: Yaptığım iki evlilikten de nafaka almadım

Oyuncu Tuba Ünsal, başta Şeyma Subaşı olmak üzere kendisi gibi ünlü kadınları da ima ederek, kendi ayakları üzerinde durabilecek kadınların 'ömür boyu nafaka' almasını eleştirdi.