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Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

Munzur Çayı kıyısında oluşturulan olimpik yüzme havuzu, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin gittiği ilk adreslerden biri oldu.

İHA | 28.07.2019 - 09:10..
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Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

Tunceli, son yıllarda sağlanan huzur ortama ve yapılan yatırımlarla turizm konusunda atağa geçti.

Yaz tatillerini daha önce Ege ve Akdeniz’de geçiren yurt içinden ve yurt dışından gelen vatandaşlar, artık Tunceli’yi de tercih eder oldu.

DENİZ VE HAVUZ KEYFİ

Tatil için kente gelen vatandaşların bir bölümü Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki doğal plajlara giderken, büyük bölümü de kent merkezinde Munzur Çayı kıyısında Vali Tuncay Sonel’in desteğiyle yapılan yarı olimpik yüzme havuzunu tercih ediyor.

Bir yandan serinleyip bir yandan güneşlenme keyfi yaşayan vatandaşlara havuz, Ege ve Akdeniz’deki lüks otelleri aratmıyor.

Elazığ, Malatya, Bingöl, Erzincan gibi çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra yurt dışında yaşayan birçok gurbetçi de Tunceli'de doğanın karşısında tatil yapıyor.

Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

ALMANYA'DAN GELEN GURBETÇİ: AVRUPA'YI ARATMIYOR

Almanya’da yaşayan Hüseyin Polat da çocukları, torunları ve iki yabancı damadıyla tatil için kenti seçtiğini belirterek, “Burayı çok beğendiler. Gerçekten memleketimiz çok güzel. İnsanları güzel. Bu tesis de Avrupa’yı, Batı’yı aratmıyor.” dedi.

Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

"ÇOK MODERN"

Tatilcilerden Alev Girgin ise,"Almanya’dan tatilimi geçirmek için geldim. İki hafta oldu tatile geleli. Muhteşem bir yer. Gezilecek çok yerleri var. Herkese tavsiye ediyorum. Her sene mutlaka gelmeyi düşünüyoruz. Bu tesis gerçekten Avrupa’ya çok benziyor. Çok modern." diye konuştu.

Fransa’dan tatil için gelen Kader Bulut ise, "İstanbul’un taşı toprağı altın derler. Bizim için de buranın taşı toprağı altın. İnsanlar özgür. Düşüncelerde özgürsünüz. Yeteri kadarı plajı var. Her köşede, her adım başı suya girebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

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