taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Tünel inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Denizli'de tünel inşatında çalışan işçi Ahmet Türkmenoğlu drenaj borusu döşediği sırada yaşanan göcüğün altında kaldı.

DHA | 16.03.2019 - 00:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Honaz ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki Ankara karayolu ile Antalya karayolunu birbirine bağlayacak olan Honaz Dağı Tüneli inşaatında işçi Ahmet Türkmenoğlu, tünelin yaklaşık 500 metre derinliğindeki alanda drenaj borusu döşerken, göçük yaşandı.

Tünel inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

HASTANEDE KURTARILAMADI

Bu sırada Türkmenoğlu, göçen toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesiyle tünele Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri gönderildi.

Tünel inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Tünele giren ekipler, göcük altında kalan Türkmenoğlu’nu çıkardı. Vücudunun yarısından fazlası toprağın altında kalan ve ağır yaralı halde kurtarılan Türkmenoğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Tünel inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Tünel inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

Yıldız Tilbe: Ayasofya ibadete açılsın, izin mi alacağız

119
Ersun Yanal: Ritim bozukluğu yaşadık

Ersun Yanal: Ritim bozukluğu yaşadık

6
İzmir’deki göçük faciasında ikinci cesede ulaşıldı

İzmir’deki göçük faciasında ikinci cesede ulaşıldı

0
Tünel inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Tünel inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

1
Kansere karşı 'terapi atölyesi'

Kansere karşı 'terapi atölyesi'

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir