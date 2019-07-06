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Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Tunus'un güney sahili açıklarında, 3'ü kadın 13 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

AA | 06.07.2019 - 21:16..
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gĞÜÜTÇ

AA muhabirine konuşan Tunus Kızılayı Medenin Şubesi Başkanı Munci Selim, Sahil Güvenlik ekiplerinin Bin Gardan kentine bağlı El-Ketif bölgesinde 3, Cerbe Adası Aghir bölgesinde 2'si kadın 9, Cercis kenti sahilinde 1 kadın düzensiz göçmenin cesedini bulduğunu belirtti.

13 CESET BULUNDU

Cesetlerine ulaşılan kişilerin Afrika uyruklu düzensiz göçmenler olduğunu söyleyen Selim, bulunan cesetlerin yüksek ihtimalle Tunus açıklarında çarşamba günü batan teknedeki göçmenlere ait olduğunu ifade etti.

Tunus açıklarında çarşamba günü 86 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne batmış, kazadan 5 kişi kurtarılmıştı.

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