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TÜRGEV hack'lendi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), hack'lendiğini açıkladı, ve bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılma ihtimaline karşı açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 10:24..
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TÜRGEV hack'lendi

Genellikle kız öğrenciler için çalışmalar yapan; onlara yurt imkanı sunup, burs veren TÜRGEV bugün farklı bir şekilde gündemde.

HACK'LENDİKLERİNİ AÇIKLADI

TÜRGEV, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sunucularının hack'lendiğini ve bağışçı bilgilerinin çalındığını ifade edildi. Vakıf, ilerleyen günlerde bu bilgilerin açıklanma ihtimaline karşı da şimdiden uyarı yaptıklarını ifade etti.

TEK AMACIMIZ KIZ ÇOCUKLARIMIZA SICAK BİR YUVA OLMAK

TÜRGEV'in internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde; "23 yıldır tek gayesi gençliğe hizmet etmek ve Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören kız çocuklarımıza sıcak bir yuva olmak olan Vakfımızın sunucularında yer alan bazı bilgilerin çalındığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz.

28 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleşen bu elim hadiseden adli makamlar bilgilendirilmiş olup, uzman ekipler konunun üzerinde çalışmaktadır.

BAĞIŞÇI BİLGİLERİ ÇALINDI

Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz.

Ülkemizin adalet ve emniyet sistemine olan güvenle sürecin takipçisi olacağımızı, çalışmalarımızı hız kesmeden daha büyük bir şevk, gayret ve kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

TÜRGEV hack'lendi

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