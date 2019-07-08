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Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Hareket halindeki bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, park halindeki otomobilde bulunan kardeşler vuruldu.

DHA | 08.07.2019 - 00:17..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırı meydana geldi.

Gökçe Özen ve kardeşi Ahmet Özen bir marketin önündeki araçlarında oturdukları sırada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Aracın içerisindebulunan Ahmet Özen ve Gökçe Özen ağır yaralandı.

YARALI KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Özen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gökçe Özen ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevrekilerin de ifadesine başvurdu. Ahmet Özen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürdürülüyor.

Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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