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Turistler Kapadokya'da karın keyfini çıkardı

Turistler, beyaza bürünen Kılıçlar, Güllüdere ve Zemi vadilerinde atla gezinti yaptı.

AA | 26.12.2018 - 17:24..
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Kar yağışı sonrası beyaz bürünen Kapadokya'da, turistler çeşitli aktivitelerle karın keyfini çıkarıyor.

Kar yağışının ardından karla kaplanan peribacaları arasında düzenlenen atlı tura katılan turistler, Kılıçlar, Güllüdere ve Zemi vadilerinde gezinti yaptı.

Turistler Kapadokya'da karın keyfini çıkardı

TURİSTLERİN KAR KEYFİ

Turistler beraberlerinde getirdikleri kızaklarla peribacaları arasında kaydı, bazıları da kar topu oynadı.

Bölgede gezinti yapan Fransız turist Amina Ben Mechlia, yaptığı açıklamada, Noel tatilini Kapadokya'da geçirmek için Türkiye'ye geldiğini, kar yağışının ardından peribacaları ve doğal oluşumların çok daha ilgi çekici göründüğünü belirtti.

Turistler Kapadokya'da karın keyfini çıkardı

"FANTASTİK BİR YER"

Birkaç gündür Kapadokya'da olduğunu aktaran Mechlia, "Kar yağışı olacağını öğrenmiştik ama bu kadar güzellik ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Hava soğuk olsa da mutlaka herkesin Kapadokya'yı görmesi gerekir. Burası çok fantastik bir yer." dedi.

Tunuslu turist Donia Hajouni ise Kapadokya'ya ilk kez geldiğini ve bölgedeki doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade etti.

Turistler Kapadokya'da karın keyfini çıkardı

Bölgeye gelen turistlere eşlik eden turist rehberlerinden Hakan Özel de her mevsim, farklı bir manzara yansıtarak ziyaretçilerinin beğenisini toplayan Kapadokya'nın beyazla kaplanmasının, turistleri büyülediğini dile getirdi.

Turistler Kapadokya'da karın keyfini çıkardı

Özel, eşlik ettiği turist kafilesindeki çeşitli ülke vatandaşlarının, bölgenin kültürel ve doğal zenginlikleri ile ilgili övgülerini kendisiyle paylaştıklarını sözlerine ekledi.

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