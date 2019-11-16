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Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi

Turizm taşımacılığında kullanılan araçlar için daha önce 10 olan yaş sınırı, 12'ye çıkarıldı.

AA | 16.11.2019 - 09:07..
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Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, turizm sektöründe yolcu taşımacılığı yapan D1, D2 ve D3 yetki belgelerinde asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtların 10 yaşından küçük olması şartı, 12'ye yükseltildi.

Eşit rekabet ortamının sağlanması için sadece otobüsle yolcu taşıma imkanı bulunan B ve D türü yetki belgelerine, en fazla 10 adetle sınırlı olmak üzere otomobil cinsi taşıtların ilavesine imkan sağlandı.

Yurt içi veya uluslararası ticari eşya taşımacılığı yapacak C2 yetki belgeleri için taşımacı lehine olacak şekilde, asgari kapasite şartında iyileştirmeye gidildi.

Vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi için C2 yetki belgesine sahip olanların da yurt dışından eşya taşımalarına imkan verildi.

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