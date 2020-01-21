taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.93
Euro
6.5908
Altın
1547.18
Borsa
123590.5
Gram Altın
295.749
Bitcoin
51378.21

Türk asıllı Rum vekilden Türkiye düşmanlığı

AP'nin Türk asıllı Rum milletvekili Niyazi Kızılyürek, KKTC'nin Türkiye yüzünden Türkleştiğini söyleyerek eleştirdi.

DHA | 21.01.2020 - 16:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Türk asıllı Rum vekilden Türkiye düşmanlığı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Türk asıllı Rum milletvekili Niyazi Kızılyürek, hadsiz Türkiye çıkışında bulunarak Kıbrıs Türk toplumunun, asimilasyon ve entegrasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kızılyürek, Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere karşı bir kültür savaşı da başlattığını ileri sürdü.

Türk asıllı Rum vekilden Türkiye düşmanlığı

"TÜRK VATANDAŞLARI KKTC'YE GELEREK BURAYI TÜRKLEŞTİRİYOR"

KKTC'ye Türkiye'den gelen vatandaşların sayılarının arttığını, bunların vatandaş yapıldığını öne süren Kızılyürek, "Bu şekilde Kıbrıs Türklerinin siyasi iradesine ve ayrıca toplumun demografik yapısına müdahalede bulunuluyor." dedi.

"KIBRIS TÜRK TOPLUMU ASİMİLASYON TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA"

Kıbrıslı Türk asıllı Rum milletvekili Kızılyürek, soru önergesinde, "Kıbrıs Türk toplumunun, asimilasyon ve Türkiye´ye entegrasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" öne sürdü.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin tutumlarına etkin bir şekilde karşı koyup koymayacağını sordu.

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Türk asıllı Rum vekilden Türkiye düşmanlığı

İlginizi Çekebilir
Ordu’da domuz gribi can aldı
Domuz gribi teşhisi konulan 38 yaşındaki Yener D., öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.
Akşener: Erken seçime gerek yok
Son yapılan seçim anketlerinde barajın altında kalan İyi Parti'de Meral Akşener, erken seçim istemiyor.
Esenyurt'ta yaşlı çift ölümden döndü
Maniyor Baysal ve eşi Mehrali Baysal, yolda yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ölümden döndükleri o kaza kameraya yansıdı.
Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Hatay'da, kaldırımda yürüyen bir kişinin, taklalar atan otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

Ersan Şen'in canlı yayında zorlandığı anlar

215
İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

İngilizler '2020'de Türkiye karışabilir' dedi

491
Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

Davutoğlu, Demirtaş'ın serbest kalmasından yana

1170
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın finansal raporları

48
Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

50
Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

Taksi plakası fiyatları internetten kalktı

170
İnfaz düzenlemesi şekillendi

İnfaz düzenlemesi şekillendi

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir