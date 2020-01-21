Türk asıllı Rum vekilden Türkiye düşmanlığı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Türk asıllı Rum milletvekili Niyazi Kızılyürek, hadsiz Türkiye çıkışında bulunarak Kıbrıs Türk toplumunun, asimilasyon ve entegrasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kızılyürek, Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere karşı bir kültür savaşı da başlattığını ileri sürdü.

"TÜRK VATANDAŞLARI KKTC'YE GELEREK BURAYI TÜRKLEŞTİRİYOR"

KKTC'ye Türkiye'den gelen vatandaşların sayılarının arttığını, bunların vatandaş yapıldığını öne süren Kızılyürek, "Bu şekilde Kıbrıs Türklerinin siyasi iradesine ve ayrıca toplumun demografik yapısına müdahalede bulunuluyor." dedi.

"KIBRIS TÜRK TOPLUMU ASİMİLASYON TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA"

Kıbrıslı Türk asıllı Rum milletvekili Kızılyürek, soru önergesinde, "Kıbrıs Türk toplumunun, asimilasyon ve Türkiye´ye entegrasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" öne sürdü.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin tutumlarına etkin bir şekilde karşı koyup koymayacağını sordu.

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