Türk Edebiyatı’nda yazar, şair mektupları

Bazen bir şairin şiiri, bir yazarın romanı “Vay be!” dedirtiyor insana; “Acaba nasıl bir insandı? Duygusu neydi?” Edebiyat denilen adeta bir derya deniz. Biyografi okumak elbette çok bilgi veriyor. Ancak biz o yazarı daha yakından tanımak istiyorsak mektuplar var.

Mektuplar genelde sevgiliye, eşe, dosta yazılmış, evet; ama yaşadıkları dönemin koşulları, onların neler düşündükleri gibi pek çok konuyu da içeriyor. Böylece biz de sözcüklerine hayran olduğumuz insanlara yaklaşıyoruz.

Ben burada sadece 10 mektup türünde kitap seçtim. Sizin en etkilendiğiniz hangisiydi? Sever misiniz mektup okumayı?

CEMAL SÜREYA – ON ÜÇ GÜNÜN MEKTUPLARI

Konu aşk mektupları olunca önce şairler geliyor akla; ilki de kuşkusuz Cemal Süreya. Süreya, Temmuz 1972’de hastanede kaldığı on üç günlük zamanda, karısı Zuhal Tekkanat’a mektuplar yollamıştı. Tüm aşkını, özlemini anlattığı mektuplar…

Bu mektuplar, Süreya’nın hayata vedasının ardından kitaplaştırıldı. Kitabın ikinci kısmını ise, 1967-1978 tarihli mektuplar oluşturuyor.

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ORHAN VELİ – YALNIZ SENİ ARIYORUM

Garip Akımının öncü isimlerinden Orhan Veli de, şiirlerinin yanında mektuplar yazdı. “Ben Orhan Veli” şiirinde adını söylemeden mesajını verdiği bir öğretmen olan Nahit Hanım idi. 36 yıllık kısa bir ömürdü Orhan Veli’ninki; ama ne çok şey sığdırmıştı… Nahit Hanım’a karşı yaşadığı gizli saklı bir aşk hikâyesi de onlardan biriydi…

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ÖZDEMİR ASAF – SANA MEKTUPLAR

Sabahat Selma Tezakın, Özdemir Asaf’ın en büyük aşkı, ona ilham kaynağı olan biricik karısıydı. Sana Mektuplar da işte karısına yazdığı mektuplardan oluşuyor. Asaf’ın 1944-1959 yılları arasında yazdığı bu mektuplar, kızı Seda Arun tarafından kitaplaştırıldı.

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AHMED ARİF / LEYLA ERBİL – LEYLİM LEYLİM

Leylim Leylim, Ahmed Arif’in, Leyla Erbil’e yazdığı mektupları içeriyor. Arif’in, Erbil’e tüm aşkını açık bir şekilde dillendirdiği bu mektuplar, 1954-1959 yılları arasında yazılmış ve sonunda bir de 1977 tarihli bir mektup var. Arif’in aşkı yanında, sürgün günlerini, yaşadığı dönemin entelektüel ve siyasi ortamını da anlatıyor.

Ve özellikle 1955’ten sonra yazılan mektuplarda anlaşılıyor ki, bu aşk, en çok, belki de sadece Ahmed Arif’e ait...

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ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN – MİHRİBAN’A ŞİİRLER MEKTUPLAR

Mihriban, Ümit Yaşar’ın hayatındaki üç aşkından biri. Hakkındaki bilgimiz de sınırlı. Son eşi Ulufer Hanım, 2014’te Akşam Gazetesi’ne konu ile ilgili şunları söylemiş: “Ümit Bey’in hayatında 3 aşk var. Birisi Ayten, meşhur Ayten… Platonik aşkı. İkincisi Mihriban… Mihriban diye şiirleri var. Mihriban’a şiirler, Mihriban’a mektuplar. Üçüncüsü de ben oluyorum. Onları tanıyorum. Ama kim olduklarını söyleyemem. Eğer isteseydi Ümit de afişe ederdi ama o da istemedi ve yaşıyorlar.”





SABAHATTİN ALİ – CANIM ALİYE, RUHUM FİLİZ

Sabahattin Ali, günümüzde değeri giderek artan yazarlardan. Onun yaşamı oldukça zor geçmiş. Bu zor günlerde de hep ailesine mektup yazmış. İşte o mektupları içeriyor bu kitap. Tamamı Ali’nin en sıkıntılı günlerinde ailesine yazdığı mektuplardan oluşan bu kitap, bize Ali’yi daha yakından tanıma fırsatı da veriyor.

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CEMİL MERİÇ / LAMİA ÇATALOĞLU – JURNAL 2

Cemil Meriç’in, iki ciltten oluşan Jurnal’ının ikinci cildinde, İngilizce Öğretmeni, sonradan da Meriç’in İngilizce çalışmalarında sağ kolu olan Lamia Hanım’a yazdığı mektuplar yer alıyor. Bu mektuplaşma, 9 aylık bir süreyi kaplıyor. Mektuplar sayesinde eserleriyle sınırlı tanıdığımız Meriç’in hiç bilmediğimiz yönleriyle tanışmak mümkün…

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ABİDİN DİNO / GÜZİN DİNO – SENSİZ HER ŞEY RENKSİZ

Bu kitap, Dino çiftinin 1952-1973 yıllarındaki mektuplarından oluşuyor. Abidin Dino, bir mektubunda Güzin Hanım’a, “Can, sensiz her şey renksiz” diyordu. Aşk dolu bu sesleniş, bu kitabın da adı oldu.

Abidin Dino, sadece aşka değil, Güzin’in varlığına aşıktı. Bu konuda Ferit Edgü şöyle söylemiş: “Abidin, büyük dostu Nazım gibi çok kadınlı aşkların adamı değildi. Nazım, belki de kimi aşıklar gibi, aşka aşıktı. Abidin içinse, aşk Güzin demekti.”

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BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU / EREN EYÜBOĞLU – AŞK MEKTUPLARI

Bedri Rahmi ve Eren Hanım, 1932’de, Andre Ihote’nin atölyesinde sürpriz bir şekilde tanışmış. Arkadaşı ressam Cemal Tollu’yu ziyarete geldiği sırada ona kapıyı yüzü gözü boya içinde olan Ernestine açar. Aşklarını 1932-1936 yılları arasında aşklarını mektuplarla yaşayan çift, 1937’de evlendi ve Ernestie, işte böyle Eren oldu.

İşte bu kitap, biri Türkiye’de biri Romanya’da olan iki aşığın aşkını, özlemini ve onları kavuşturmayan koşulları anlatıyor…

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BEHÇET NECATİGİL / HURİYE NECATİGİL – SERİN MAVİ

Serin Mavi, Behçet Necatigil’in, “Sevgili Üç Fıstıklarım” dediği karısı Huriye ve kızları Ayşe ile Selma’ya yazdığı mektupları içeriyor. Bu mektuplar özellikle sadeliği ile dikkat çekiyor. Onun karısı Huriye’ye duyduğu aşktaki sızıyı, gerçekliği hissetmemek ne mümkün…

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Damla Karakuş

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