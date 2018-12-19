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Türk polis Hollandalı sürücüyü kurtarmaya çalışırken öldü

Aracıyla nehre düşen bir kişiyi kurtarmak isteyen Türk trafik polisi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İHA | 19.12.2018 - 00:18..
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Hollanda’nın Capelle şehrinde trafik polisi olarak görev yapan 51 yaşındaki Salih Uğur Papadoğan, nehre düşen bir aracı görünce hemen harekete geçti.

Havanın çok soğuk olmasına rağmen suya atlayıp aracın içindeki 75 yaşındaki Hollandalı kadını kurtarmaya çalıştı.

Ancak Papadoğan, o esnada suyun soğukluğu nedeniyle kalp krizi geçirdi. Papadoğan ve 75 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

TÜRK POLİS ONURLANDIRILMALI

Olay sosyal medyada gündem olurken, hayatını kaybeden Türk polisin onurlandırılması gerektiği ifade edildi. Papadoğan’ın naaşının yarın, Kocaeli’ye gönderileceği belirtildi.

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