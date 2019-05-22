Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz’e açılan Türk balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında, uluslararası kara sularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı.
TEKNE BATIRILDI
Sahil Güvenlik, 'dur' ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken, toplamda 8 balıkçı gözaltına alındı.
İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de battı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Köstence'de hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği bildirildi.
Türk teknesine ateş açan Romanyalıların yeni görüntüsü VİDEO
YENİ GÖRÜNTÜLER
Bu arada, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine müdahalesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde ateş açılan teknedeki balıkçıların büyük panik yaşadığı ve kaçmaya çalıştıkları görüldü. Balıkçıların, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı da görüntülerde yer aldı.