Türk teknesine ateş açan Romanyalıların yeni görüntüsü

2019 yılının ilk dört ayında FİAT, başarılı bir satış performansı sergiledi.

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle teknoloji devi şirketlerde özellikle Çinli teknik mühendislerle ilgili yaşanan istihdam düşüşü, gündemde öne çıkan başlıklardandı.

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Arkadaşlarının kalemini alan çocuğuna eziyet etti

Antalya'da bir anne kızına ceza vermek istedi ve ocakta ısıttığı bir kaşığın ucunu, kızının sağ yüzük parmağının üzerine bastırdı.