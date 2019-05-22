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Türk teknesine ateş açan Romanyalıların yeni görüntüsü

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA | 22.05.2019 - 11:46..
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Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz’e açılan Türk balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında, uluslararası kara sularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı.

TEKNE BATIRILDI

Sahil Güvenlik, 'dur' ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralanırken, toplamda 8 balıkçı gözaltına alındı.

İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de battı.

Türk teknesine ateş açan Romanyalıların yeni görüntüsü

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Köstence'de hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği bildirildi.

Türk teknesine ateş açan Romanyalıların yeni görüntüsü VİDEO

YENİ GÖRÜNTÜLER

Bu arada, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine müdahalesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde ateş açılan teknedeki balıkçıların büyük panik yaşadığı ve kaçmaya çalıştıkları görüldü. Balıkçıların, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı da görüntülerde yer aldı.

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