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Türk ve Rus heyetlerinin ikinci gün görüşmesi başladı

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri, Moskova'da ikinci gününde devam ediyor.

AA | 18.02.2020 - 11:02..
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Türk ve Rus heyetleri, dün Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak amacıyla Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelmişti.

Toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

Ayrıca görüşmede, İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.

GÖRÜŞMELER İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Bugün de devam edilen ve yerel saatle 10.00’da basına kapalı başlayan görüşmelere; diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri katılıyor.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ediyor.

Türk ve Rus heyetlerinin ikinci gün görüşmesi başladı

Türk ve Rus heyetlerinin ikinci gün görüşmesi başladı

Türk ve Rus heyetlerinin ikinci gün görüşmesi başladı

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