Türkiye-ABD maçının hakemi açıklandı

A Milli Futbol Takımımız, 2016 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın maçını yönetecek hakem belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi, Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.

CEZAYİRLİ HAKEM GHORBAL GÖREV ALACAK

Türkiye-ABD maçı, 26 Haziran Cuma günü oynanacak. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 05.00'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar, Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 yenilerek gruptan çıkma ihtimalini yitirmişti.