Türkiye-ABD maçının hakemi açıklandı
2026 Dünya Kupası'nda oynanacak Türkiye-ABD maçında Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal görev alacak.
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A Milli Futbol Takımımız, 2016 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın maçını yönetecek hakem belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi, Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.
CEZAYİRLİ HAKEM GHORBAL GÖREV ALACAK
Türkiye-ABD maçı, 26 Haziran Cuma günü oynanacak. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 05.00'te başlayacak.
Ay-yıldızlılar, Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 yenilerek gruptan çıkma ihtimalini yitirmişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi