Türkiye genelinde konut satışları arttı

TÜİK; Türkiye genelinde ekim ayına ait konut satışları ile ilgili bir araştırma yayınladı. Konut satışlarında, İstanbul 27 bin 156 konut satışı ve %18,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

İSTANBUL YİNE ZİRVEDE

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 430 konut satışı ve %9,2 pay ile Ankara, 7 bin 419 konut satışı ve %5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Hakkari ve Ardahan, 79 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde, ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79,1 oranında azalış göstererek 8 bin 65 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda, İstanbul 2 bin 164 konut satışı ve %26,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %8,5 ile Bartın oldu.

138 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları, Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %64,3 oranında artarak 138 bin_471 oldu. Diğer konut satışlarında, İstanbul 24 bin 992 konut satışı ve %18 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92 oldu. Ankara, 12 bin 589 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 6 bin 886 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 14 konut ile Hakkari oldu.

74 BİN KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde, ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %31,3 artarak 74 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul, 13 bin 978 konut satışı ve %18,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 810 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 772 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 71 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde, ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,9 artış göstererek 71 bin_721 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul, 13 bin 178 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %48,5 oldu. Ankara, 7 bin 620 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 931 konut satışı ile Antalya izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %134,4 artarak 6 bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2018’de ilk sırayı 2 bin 283 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 1 160 konut satışı ile Antalya, 448 konut satışı ile Bursa, 392 konut satışı ile Ankara ve 321 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK KONUTU IRAK VATANDAŞLARI ALDI

Ekim ayında, Irak vatandaşları Türkiye’den 1439 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 557 konut ile İran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya Federasyonu izledi.