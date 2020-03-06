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Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

İdlib'de ateşkes konusunda Moskova'da varılan anlaşma, dünyada geniş yankı uyandırdı.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 10:07..
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Esad rejiminin, İdlib'de Türk askerlerini şehit etmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Türkiye, düzenlediği başarılı operasyonlarla rejim hedeflerini yerle bir etti.

Gerilimin azaltılması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, İdlib'de ateşkes üzerinde anlaşma sağlandı. Dünya basını, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata geniş yer ayırdı.

"RUSYA İLE TÜRKİYE TESTTEN GEÇTİ"

Russia Today’in (RT) yer verdiği bir görüş yazısında, Esad rejiminin İdlib’de Türk askerlerini şehit etmesinin ardından bölgede artan tansiyona işaret edildi. "Rusya-Türkiye ilişkileri önemli bir çarpışma testinden sağ çıktı." yorumu yapıldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

"ZOR AMA YAPICI ÇALIŞMA"

Moskova’da yaklaşık 6 saat süren Erdoğan-Putin görüşmesinin, Rus-Türk ilişkilerini yeniden çalışma düzenine getirdiği belirtilirken,"Astana formatı korunmuş gibi görünüyor." görüşü paylaşıldı.

Rus haber ajansı TASS, Putin’in görüşmeye ilişkin yaptığı, "Olumlu sonuçlar verdiğine inandığım zor, çetin ama yapıcı bir çalışma." sözlerine yer verdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

"İDLİB, ATEŞKESTEN SONRA SAKİN"

Almanya merkezli Deutsche Welle, ateşkes anlaşması sonucu İdlib’deki duruma işaret etti. Haber, “Ateşkes kök salarken, Suriye’nin İdlib kenti görece sakin” başlığıyla servis edildi.

"TÜRKİYE İLE RUSYA ÇATIŞMANIN EŞİĞİNE GELDİ"

ABD merkezli haber sitesi Axios ise anlaşmanın önemine değindi. Haberde, “Suriyeli diktatör Esad ve Rus patronlarının acımasız saldırıları, 1 milyondan fazla sivili Türk sınırına doğru kaçmaya zorladı.” ifadesi kullanıldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

Gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızgın olduğu ve İdlib’de artan gerilimin, Türkiye ile Rusya’yı doğrudan askeri çatışmanın eşiğine getirdiği görüşü aktarıldı.

Ankara ile Moskova arasında varılan mutabakatın, jeopolitik gerilimleri azaltmayı ve Suriye’de yaşanan insani krizi durdurmayı amaçladığı belirtildi.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

DÜNYANIN GÖZÜ MOSKOVA'DAYDI

Al Jazeera, BBC, CNN, New York Times ve Guardian da anlaşmanın detaylarına yer vererek, Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib ateşkesinin başladığını okurlarına duyurdu.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma dünya basınında

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