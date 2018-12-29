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Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da konut kararına tepkili

İsrail tarafından Batı Şeria'da 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesi kararına, Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama ve tepki geldi.

DHA | 29.12.2018 - 11:32..
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletler kararları ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi hatırlatıldı. Açıklamada, "İsrail'in bu yasadışı kararını reddediyoruz." denildi.

"YASA DIŞI KARARI REDDEDİYORUZ"

Bakanlık açıklamasında, "İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail’in bu yasadışı kararını reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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