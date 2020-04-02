Ölümcül virüs koronaya karşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de şu ana kadar 277 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bu çalışmalar hız kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Ankara’da, “COVID-19 Türkiye Platformu” koordinasyonunda gerçekleştirilen “ Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı”nda konuştu.

Türkiye'nin 7 aşı 7 de ilaç geliştirme projesi var ViDEO

7 FARKLI AŞI VE İLAÇ PROJESİ VAR

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi." ifadelerini kullandı.

"HANELERİN GELİRLERİNİ KORUMAK KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Bakan Varank, "Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz." şeklinde konuştu.

Varank, koronavirüse yönelik çalışmalarla ilgili de ''Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok.'' dedi.