Bayburt'tan doğan, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen,Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri'nin, Erzurum’un İspir ilçesinden geçen kısmı buzla kaplandı.

''O DELİ AKAN NEHİR SOĞUKTAN DONMUŞ DURUMDA''

Buz tutan Çoruh Nehri hakkında açıklama yapan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, “Türkiye’nin en önemli nehirlerinden birisi olan Çoruh Nehri buz tutmuş durumda. O deli akan nehir soğuktan donmuş durumda. Kar yok ama soğuk hava fazlasıyla var. Çoruh’un üzerinde hayallerimiz var. Burayı turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Çoruh’un farklı bir güzelliği var. Çok kalın değil buzlar. Çıldır Gölü’ndeki gibi üzerinde yürümek zor.” şeklinde konuştu.

Öte yandan, buz tutan nehir çevresinde dolaşmaya gelen çevre sakinleri de, oluşan manzara ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu



