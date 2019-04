Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde il ve ilçelerde belediye başkan adayları yarıştı. Avcılar Belediye Başkanlığı'nı, yüzde 52 oranında oy alan CHP'li Turan Hançerli kazandı.

İKİ KOLUNU DA KAYBETTİ

1975 Tokat doğumlu olan Hançerli, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. 2000 - 2003 yılları arasında Ankara'da özel bir şirkette hukuk müşaviri olarak çalıştı.

Feci bir kaza sonucu iki kolunu da kaybeden Hançerli, protez kol ile yaşamını sürdürürken, Avcılar'da Türkiye'nin ilk engelli başkanı olarak görev yapacak.

"KİMSE 'SÖZÜNÜ TUTMADI' DEMEYECEK"

Seçimi kazanmasının ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Hançerli, "Birlikte yürüdük. Yürüdükçe büyüdü sevgimiz; her eve, her insana ulaştı. Beklediğimiz bahar geldi. Size söz verdim, durmayacağım; size duyduğum hizmet aşkıyla her gün daha istekli, daha özverili çalışacağım. Hiç kimse 'Turan Hançerli verdiği sözü tutmadı' demeyecek. Teşekkür ederim Avcılar." dedi.