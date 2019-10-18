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Türkiye'nin istediği güvenli bölgenin haritası

Tel Abyad ile Resulayn'da teröristleri vura vura ilerleyen Mehmetçik, 30 kilometre güneye kadar indi ve kontrolü sağladı. Geri kalan bölgedeki hakimiyet ise masadaki anlaşmayla sağlandı.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 12:45..
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Türkiye'nin istediği güvenli bölgenin haritası

Terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırında oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna girerek Tel Abyad ve Resulayn'da büyük bir temizlik yaptı.

Güneye doğru 30 kilometre ilerleyen Mehmetçik, güvenli bölgenin ilk adımlarını attı.

444 kilometrelik sınır boyunda YPG'li teröristleri etkisiz hale getirerek oluşturulan güvenli bölgenin geri kalan kısmı ise; Türkiye ile Amerika arasında yapılan anlaşma ile Mehmetçik'in hakimiyetine geçti.

AMERİKA TERÖRİSTLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Türkiye ile Amerika arasında yapılan anlaşmaya göre; YPG'li teröristler, Türkiye sınırından 32 kilometre geri çekilecek.

KONTROL TÜRKİYE'NİN

Sınır boyunca oluşturulan güvenli bölgenin kontrolü, Türk askerinde olacak.

Bölgede yaşayacak insanların güvenliğinden de Türkiye sorumlu olacak.

KURŞUN ATMADAN MASADA KAZANDIK

Sınırında YPG tehdidini istemeyen Türkiye, anlaşmayla birlikte askeri harekata gerek kalmadan sınır boyunca güvenli bölgenin oluşturulmasını ve hakimiyetinin Türk askerinde olmasını sağladı.

Türkiye'nin istediği güvenli bölgenin haritası

TÜRKİYE'NİN ZAFERİ

Türkiye'nin masada aldığı bu sonuç, Amerikan siyasetinde de büyük bir etkiye neden oldu.

Başkan Donald Trump'a muhalif isimler, anlaşmayı Türkiye'nin zaferi olarak nitelendirdi.

Benzer ifadeler, Amerika'nın en güçlü gazetelerinden olan New York Times ve Washington Post'un manşetlerini de süsledi.

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