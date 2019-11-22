Türkiye'nin yüzde 74'ü dişlerini fırçalamıyor

Türkiye’de 10 kişiden 7'si dişlerini fırçalamıyor

Araştırmalara göre; İtalya’da 270, İspanya’da 155, Türkiye’de ise sadece 100 gram diş macunu kullanılıyor. Türkiye’de düzenli diş fırçalayanların oranı yüzde 26. Bu sonuca göre Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü dişlerini fırçalamıyor.

4 KİŞİYE YILDA 1 ADET DİŞ FIRÇASI

Türkiye’de diş macunu kullanım oranı yüzde 50 iken, nüfusun yüzde 10’u diş hekimine gitmiyor. Türkiye’de dört kişiye yılda bir adet diş fırçası düşerken; Avrupa ve Amerika’da dört kişiye yılda iki buçuk diş fırçası düşüyor. Türkiye’de üç kişiden biri, günde bir kez bile dişlerini fırçalamıyor.

EN ÇOK 7 - 14 YAŞ ARASINDA GÖRÜLÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ağız ve diş hastalıkları 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubundaki çocuklarda ise bu sorun ilk sırada yer alıyor.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Diş hekimlerine göre sağlıklı dişler için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

- Dişlerin mutlaka günde iki kez fırçalanması gerekirken; bu bakımın birinin mutlaka akşam yatmadan önce yapılması gerekmektedir.

- Doğru bir diş temizliği için ara yüz fırçası ya da diş ipi kullanılmalıdır.

- Bunun yanında diş hekimi kontrolleri 6 ayda bir yapılmalıdır.

- Diş fırçası seçimlerini diş hekimine sorarak yapmalı, ayrıca diş hekiminden doğru diş fırçalama eğitimi alınmalıdır.

- Diş taşları düzenli aralıklarla temizletilmeli; diş beyazlatıcıları diş hekimleri kontrolünde kullanılmalıdır.

- Dişleri korumanın yolunun sigara, asitli ve şekerli içeceklerden uzaklaşarak yapılabileceği unutulmamalıdır.

- Her yemekten sonra su içilmesine ya da ağızların suyla çalkalanmasına dikkat edilmelidir.

- Diş aralarına kürdan ya da sivri uçlu başka materyaller değdirilmemeli; sert kuru yemişler dişlerle kırılmamalıdır.

- En çok yapılan hatalardan biri de diş ağrısı yaşandığında dişe alkol ve bunun gibi maddelerin temas ettirilmesidir. Diş ağrısında ya da diş sıkma, gıcırdatma gibi sorunlarda mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır.

- Eğer diş fırçalanırken bir kanama görüldüyse, en kısa sürede diş hekimine gidilmelidir.