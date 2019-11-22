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Türkiye'nin yüzde 74'ü dişlerini fırçalamıyor

Uzmanlar, Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı açısından Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında daha çok eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

DHA | 22.11.2019 - 13:11..
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Türkiye’de 10 kişiden 7'si dişlerini fırçalamıyor

Araştırmalara göre; İtalya’da 270, İspanya’da 155, Türkiye’de ise sadece 100 gram diş macunu kullanılıyor. Türkiye’de düzenli diş fırçalayanların oranı yüzde 26. Bu sonuca göre Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü dişlerini fırçalamıyor.

4 KİŞİYE YILDA 1 ADET DİŞ FIRÇASI

Türkiye’de diş macunu kullanım oranı yüzde 50 iken, nüfusun yüzde 10’u diş hekimine gitmiyor. Türkiye’de dört kişiye yılda bir adet diş fırçası düşerken; Avrupa ve Amerika’da dört kişiye yılda iki buçuk diş fırçası düşüyor. Türkiye’de üç kişiden biri, günde bir kez bile dişlerini fırçalamıyor.

EN ÇOK 7 - 14 YAŞ ARASINDA GÖRÜLÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ağız ve diş hastalıkları 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubundaki çocuklarda ise bu sorun ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'nin yüzde 74'ü dişlerini fırçalamıyor

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Diş hekimlerine göre sağlıklı dişler için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

- Dişlerin mutlaka günde iki kez fırçalanması gerekirken; bu bakımın birinin mutlaka akşam yatmadan önce yapılması gerekmektedir.

- Doğru bir diş temizliği için ara yüz fırçası ya da diş ipi kullanılmalıdır.

- Bunun yanında diş hekimi kontrolleri 6 ayda bir yapılmalıdır.

- Diş fırçası seçimlerini diş hekimine sorarak yapmalı, ayrıca diş hekiminden doğru diş fırçalama eğitimi alınmalıdır.

- Diş taşları düzenli aralıklarla temizletilmeli; diş beyazlatıcıları diş hekimleri kontrolünde kullanılmalıdır.

- Dişleri korumanın yolunun sigara, asitli ve şekerli içeceklerden uzaklaşarak yapılabileceği unutulmamalıdır.

- Her yemekten sonra su içilmesine ya da ağızların suyla çalkalanmasına dikkat edilmelidir.

- Diş aralarına kürdan ya da sivri uçlu başka materyaller değdirilmemeli; sert kuru yemişler dişlerle kırılmamalıdır.

- En çok yapılan hatalardan biri de diş ağrısı yaşandığında dişe alkol ve bunun gibi maddelerin temas ettirilmesidir. Diş ağrısında ya da diş sıkma, gıcırdatma gibi sorunlarda mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır.

- Eğer diş fırçalanırken bir kanama görüldüyse, en kısa sürede diş hekimine gidilmelidir.

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