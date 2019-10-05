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Türkler, FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterdi

Boston'daki camide karşılarında FETÖ'cü Enes Kanter'i gören Türkler, tepkisiz kalamadı.

Haber Merkezi | 05.10.2019 - 09:25..
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15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'nün destekçilerinden biri olan basketçi Enes Kanter, Boston'da camiye gitti.

Cami çıkışında Türk vatandaşlarıyla karşı karşıya gelen Kanter'e tepki oldukça büyüktü.

SENİN YÜZÜNDEN NAMAZ KILAMADIK

Elindeki telefonla FETÖ'cü Enes Kanter'i görüntüleyen Türk vatandaşı, "Aşağılık bir herifsin sen, senin yüzünden namaz kılamadık. Şov yapmayı öğrenmişsin. Babanın hurmaları büyütmüş seni.

Türkler, FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterdi VİDEO


HABEŞ MAYMUNU GİBİ SIRITIYORSUN

Habeş maymunu gibi sırıtıyorsun. Hillary ablana söylersin. Yüze bak yüze. Dua et, Allah bu dünyada karşılığını alsın senden. Babanın camisine gitseydin. Babanın camisinden yer yok mu? Ensonhaber.com

HAİNLİK YÜZÜNE YANSIMIŞ

Hain. Hainlik yüzüne yansımış. Hain olmadan da yaşanabiliyor Amerika'da." ifadelerini kullandı.

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