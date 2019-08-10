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Tuşba Belediyesi başkan yardımcısının maaşı belirlendi

Tuşba Belediyesi'nde AK Partili belediye başkan yardımcısının maaşı aylık 265 lira oldu.

Haber Merkezi | 10.08.2019 - 18:05..
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Tuşba Belediyesi başkan yardımcısının maaşı belirlendi

Van’ın Tuşba Belediyesi’nde AK Parti’nin belediye başkan yardımcılığına atadığı meclis üyesi Azad Gülengül’e ödenek maaş ile ilgili bir toplantı yapıldı.

HDP eşbaşkanları Ayşe Minaz ve Yılmaz Berki’nin yüzde 52 oyla kazandığı Tuşba Belediyesi’nde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği gerekçesiyle Berki yerine mazbatayı AK Parti’li Salih Akman’a vermişti.

Çoğunluğunu HDP’nin oluşturduğu meclis belediye başkan yardımcısı için belirlediği maaşı meclise sunarak oy çoğunluğuyla kabul ettirdi.

Tuşba Belediyesi başkan yardımcısının maaşı belirlendi

"SONUÇTA BELEDİYE GÖNÜL İŞİ"

Maaş tablosu hazırlayan HDP grubu, başkan yardımcısının maaşını; "simit, çay ve ulaşım" üzerinden hesaplayarak çıkardı.

Yol ücreti olarak aylık 135 TL, günlük bir simit için aylık 45 TL, günlük bir çay için aylık 30 TL ve temsili ağırlama için ise günlük 2.5 TL üzerinden aylık 55 TL olmak üzere aylık maaş 265 TL olarak belirledi.

HDP grubu hazırladığı aylık maaş çizelgesinin altına ise; “Sonuçta belediye işi gönül işi” notunu düştü.

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