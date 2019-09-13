taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.675
Euro
6.3005
Altın
1503.34
Borsa
102484.43
Gram Altın
274.358
Bitcoin
58506.19

Tuzak kurarak eşini öldüren cani hakim karşısına çıktı

Bursa'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü eşini kurşunlayarak öldüren kocanın, yargılanmasına devam edildi.

İHA | 13.09.2019 - 10:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan ve adına kargo geldiğine dair haber verilen Aynur Canıtez (46), evinin yakınındaki kargo şubesine gitti.

Ancak Aynur Canıtez'e çalışanlar, adına kargo olmadığını söyledi.

Tuzak kurarak eşini öldüren cani hakim karşısına çıktı

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Bu sırada içeri giren Ali Canıtez (51), Aynur Canıtez'i tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun'da ailesinin evine giderken, uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tuzak kurarak eşini öldüren cani hakim karşısına çıktı

"MAHALLE DEDİKODU İLE ÇALKALANIYORDU"

Adli makamlara sevk edilen Canitez, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edilen Ali Canıtez, duruşmada 2 yıl öncesine kadar eşi ile aralarında sıkıntı olmadığını öne sürerek, “Evde yanına sokulduğumda, beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin benim hakkımda açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde 'Sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. Daha sonra S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikodu ile çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için masaj salonunda çalışan bir kadına 'Kargoda emanetin var, gel al' diyerek, arattırdım. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince, kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun’a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım.” dedi.

Tuzak kurarak eşini öldüren cani hakim karşısına çıktı

KAMERA VE SES KAYITLARININ DÖKÜMLERİ OKUNDU

Yargılamasına devam edilen Ali Canıtez’in duruşmasına taraf avukatları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan ile oğlu S.C. ve kızı Ö.U., katıldı. Duruşmada kamera ve ses kayıtların dökümleri okundu.

Tuzak kurarak eşini öldüren cani hakim karşısına çıktı

EKİM AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Aynur Canıtez’in sığınma evinde kalıp kalmadığının araştırılmasına ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ekim ayına erteledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G.Saray'dan Başakşehir'e: Daha yeterli tarihiniz yok

G.Saray'dan Başakşehir'e: Daha yeterli tarihiniz yok

92
Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

93
AB'den İngiltere'ye: Avrupalı değildiniz

AB'den İngiltere'ye: Avrupalı değildiniz

50
Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza

Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza

141
Tutuklu 5 Cumhuriyet gazetesi yazarı serbest kaldı

Tutuklu 5 Cumhuriyet gazetesi yazarı serbest kaldı

109
TEM Altınşehir'de tanker devrildi

TEM Altınşehir'de tanker devrildi

40
Marmara'ya kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara'ya kuvvetli fırtına uyarısı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir