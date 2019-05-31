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Uber faliyetlerini durdurdu

Sarı taksicilerle Uber sürücüleri arasında yaşanan uzun tartışmalarda sona gelindi. Uber firması İstanbul'daki hizmetlerini sonlandırdıklarını açıkladı.

AA | 31.05.2019 - 16:34..
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Uber faliyetlerini durdurdu

Uber, İstanbul'daki faaliyetlerini bugün itibariyle durdurma kararı aldı.

Dünyada 63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu, Türkiye'de uzun süren tartışmalardan sonra durduruldu.

Uber faliyetlerini durdurdu

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Uber'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.

"VIP YOK SARI TAKSİ VAR"

"Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.

Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.

Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz."

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