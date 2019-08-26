UBER'e tepkiler sürüyor

UBER'in Türkiye’de faaliyetlerine son vermesi sonrasında 6 bin 400 sürücü bankalara milyarca lira borçlandı.

Zararların karşılanacağını açıklayan UBER, diğer ülkelerde 10, 20 ve 30 bin dolar ödeyerek sürücülerin zararını telafi ederken Türkiye’de sürücülere 2-3 bin lira vererek sözleşmeleri feshetmek istediğini açıkladı.

PROTESTO ETTİLER

Bu nedenle mağdur olan UBER sürücülerinden Ulaş Önder, borcunu ödeyemeyince intihar ederek hayatına son verdi. Bu durumu protesto etmek isteyen UBER mağdurları, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy’deki UBER binası önünde toplandı.