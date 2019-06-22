Üç arka kameralı Vivo Y12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni akıllı telefon modeli Y12’yi Hindistan’da resmi olarak açıkladı. 5.000 mAh batarya kapasitesi ile şarj süresi konusunda oldukça iddialı olan telefonun çıkış fiyatına ve özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

VIVO Y12 ÖZELLİKLERİ

6,35 inç büyüklüğünde ve 1544 x 720 çözünürlüğünde damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Vivo Y12, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan telefon, özellikle giriş seviyesinde bir telefona ihtiyacı olan kullanıcıları hedef alıyor.

Kişiye özel yüz geliştirmeleri sağlamak için ‘AI Face Beauty’ özelliğine sahip 8 megapiksel bir ön kamerası bulunan Vivo Y12, arka tarafında ise 13 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu barındırıyor.

ÇIKIŞ FİYATI

Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkan Vivo Y12, 5000 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da oldukça iddialı olacak. Hindistan’daki satış fiyatı 179 dolar olarak açıklanan telefonun diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı şu an için bilinmiyor.

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