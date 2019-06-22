taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Üç arka kameralı Vivo Y12 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Vivo’nun yeni tanıtılan Y12 akıllı telefon modelinin fiyatına ve özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 22.06.2019 - 10:08..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni akıllı telefon modeli Y12’yi Hindistan’da resmi olarak açıkladı. 5.000 mAh batarya kapasitesi ile şarj süresi konusunda oldukça iddialı olan telefonun çıkış fiyatına ve özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

vv

VIVO Y12 ÖZELLİKLERİ

6,35 inç büyüklüğünde ve 1544 x 720 çözünürlüğünde damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Vivo Y12, gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan telefon, özellikle giriş seviyesinde bir telefona ihtiyacı olan kullanıcıları hedef alıyor.

Kişiye özel yüz geliştirmeleri sağlamak için ‘AI Face Beauty’ özelliğine sahip 8 megapiksel bir ön kamerası bulunan Vivo Y12, arka tarafında ise 13 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu barındırıyor.

ÇIKIŞ FİYATI

Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkan Vivo Y12, 5000 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da oldukça iddialı olacak. Hindistan’daki satış fiyatı 179 dolar olarak açıklanan telefonun diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı şu an için bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

225
Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

90
Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

159
Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

74
Burhan Kuzu: Binali Bey aynı Shane Larkin gibi

Burhan Kuzu: Binali Bey aynı Shane Larkin gibi

24
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

185
Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı

Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir