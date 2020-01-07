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Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı, yoğunluğa neden oldu. Yetkililer saat 20.00'ye kadar uçuşların olmayacağını duyurdu.

İHA | 07.01.2020 - 13:10..
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Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında kayarak pistten çıktı.

Uçak çamura saplanırken, içerisindeki 164 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

SAAT 20.00'YE KADAR UÇUŞLAR DURDU

Hemen ekipler çalışmalarına başlarken, havalimanındaki uçuşların akşam saat 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklandı.

Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

YOLCU VE UÇAK KUYRUĞU

Ara verilen uçuşlar, havalimanında yoğunluğa neden oldu. Hem yolcu hem de uçaklar kuyruklar oluşturdu.

Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

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