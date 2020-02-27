Uçakta bomba olduğunu söyleyince tutuklanan kadına tahliye

1 Uçakta bomba olduğunu söyleyince tutuklanan kadına tahliy Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağını birbirine katan ve sonrasında tutuklanan kadın, tahliye edildi.

2 İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. İbtikar, evinde karantinaya alındı.

3 Mert Hakan Yandaş: Son güne kadar savaşacağız Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, "Sonuna kadar bu yarışı zorlayacağız. Önemli olan Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak." dedi.

4 Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme 35 dakika sürdü.

5 Konya’da 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Jandarma ekipleri, Sarayönü ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada yaklaşık 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

6 Tehdit ettiği doktordan gazeteye ilan vererek özür diledi Randevusuna erken gittiği için kendisini muayene etmeyen Dr. Tolga Terzi'yi tehdit eden Osman Çekerek, doktordan özür dilemek için gazeteye ilan verdi.