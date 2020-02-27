Uçakta bomba olduğunu söyleyince tutuklanan kadına tahliye

18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa binen Nikar Deliormanlı, olay çıkardı.
Uçak içerisinde bağırmaya başlayan Deliormanlı, sonrasında sigara yakıp, "Ben FETÖ'cüyüm. Uçağı patlatacağım, havaalanında 5 tane bomba var." dedi.
10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Tüm yaşananların ardından gözaltına alınan ve "cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan tutuklanan Deliormanlı hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Uçakta bomba olduğunu söyleyen kadın: Şaka yaptım İZLE
KENDİSİ KATILMADI
O davanın bugün İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanık Nikar Deliormanlı katılmadı. Deliormanlı'yı temsilen duruşmaya katılan avukatı Merve Türkmen Kaplan müvekkilinin akıl sağlığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapıldığını hatırlatarak, daha fazla hak kaybı yaşanmaması için tahliyesine karar verilmesini istedi.
TAHLİYE EDİLDİ
Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.