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Uçakta bomba olduğunu söyleyince tutuklanan kadına tahliye

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağını birbirine katan ve sonrasında tutuklanan kadın, tahliye edildi.

DHA | 27.02.2020 - 17:05..
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18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa binen Nikar Deliormanlı, olay çıkardı.

Uçak içerisinde bağırmaya başlayan Deliormanlı, sonrasında sigara yakıp, "Ben FETÖ'cüyüm. Uçağı patlatacağım, havaalanında 5 tane bomba var." dedi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tüm yaşananların ardından gözaltına alınan ve "cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan tutuklanan Deliormanlı hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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KENDİSİ KATILMADI

O davanın bugün İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanık Nikar Deliormanlı katılmadı. Deliormanlı'yı temsilen duruşmaya katılan avukatı Merve Türkmen Kaplan müvekkilinin akıl sağlığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapıldığını hatırlatarak, daha fazla hak kaybı yaşanmaması için tahliyesine karar verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

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