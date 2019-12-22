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Uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Beyoğlu'nda rüzgar çatıyı uçurdu. Sokakta bulunan araçlar zarar görürken, yoldan geçen baba ve çocuğu ise son anda kurtuldu.

İHA | 22.12.2019 - 12:44..
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İstanbul Beyoğlu'nda, 4 katlı bir apartmanın çatısı koparak park halindeki araçların üzerine düştü.

Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER ÇATIYI KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çatının uçtuğu apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

Uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulan baba ve çocuğu

''ÇATI AĞIRLIK YAPIYOR DİYE KİREMİTLERİ İNDİRDİLER''

Çatının yeni yapıldığını söyleyen bir vatandaş, “Çatı yapılalı bir hafta oldu. Çatı ağırlık yapıyor diye kiremitleri indirdiler. Saçları koydular yukarı. O da bir hafta dayandı” derken, başka bir vatandaş da, "Altında araçlar var. Allah’tan insan yoktu. Baya bir araç pert oldu'' dedi.

Uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

''VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ''

Çocuğuyla saniyeler içinde kurtulan Burak Aşçı, “Çocuğumla bakkala ekmek almaya gidiyordum. Çocuk yanımda yürüyordu. Kucağına al beni diye ağlamaya başladı. Kucağıma aldım. Sonra ses geldi. yukarı doğru baktım. Gökyüzünde bir çatı kıpırdadı. İlk başka bir çatıya düştü sonra aşağıya doğru düştü. Verilmiş sadakamız varmış. Korkmamak elde değil. " dedi.

Uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

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