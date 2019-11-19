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Ukrayna sınırından kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla kaçmak isteyen kişiler, Sınır Muhafızları tarafından gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı.

İHA | 19.11.2019 - 15:44..
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Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde değerlendirilen istihbaratlar sonucu sınır muhafızları tarafından köpeklerle yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

2'Sİ TÜRK 5 KİŞİ YAKALANDI

2’si Türk ve 3’ü Ermenistan vatandaşı olmak üzere toplam 5 kişinin yakalandığı operasyonda 2 Türk vatandaşına, 204-1 sayılı Ukrayna Kanunları’na muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, aynı saatlerde Şegini Sınır Muhafızları tarafından Polonya sınırları yakınlarında yapılan operasyon sonucu 3 Ermenistan vatandaşının da gözaltına alındığı belirtildi. Bu vatandaşlara da 204-1 sayılı Ukrayna Kanunları’na muhalefetten işlem yapıldığı bildirildi.

Ukrayna sınırından kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Ukrayna sınırından kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Ukrayna sınırından kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

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