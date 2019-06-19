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Ukrayna sokaktaki kedileri sayacak

Daha önce de sokak köpeklerini sayan Ukrayna, bu kez de sokak kedilerinin bakımı ve aşılarının takip edilmesi amacıyla sayılacağı duyuruldu.

DHA | 19.06.2019 - 13:59..
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Lviv şehrinde sokak kedilerinin sayımı yapılacak. Lviv Şehir Konseyi toplantısında konuşan Lev Oksana Koshak, daha önce sokak köpeklerine uygulanan bu uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu, sokak kedilerinin bakımı ve aşılarının takip edilmesi adına yapıldığını söyledi.

"İLK OLACAĞIZ"

Koshak, “Bu güne dek tek bir belediye ya da şehir böyle bir uygulama yapmadı ve sokak kedilerini sayabilecek bir yöntem geliştiremedi. Biz ilk olacağız” dedi.

Ukrayna sokaktaki kedileri sayacak

"2014'TEN BERİ SOKAK KÖPEKLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Mobil uygulaması ‘Animal-ID.info’nun kurucularından olan Victor Kopach, “Geliştirdiğimiz mobil uygulama sayesinde 2014’ten beri sokak köpeklerini takip edebiliyor, bakımlarının ve aşılarının yapılıp yapılmadığını yüzdesel veriler olarak elde edebiliyoruz. Şu anda bu sistemi kediler için de geliştirdik. Bu uygulama Lviv’den sonra Almanya’da da yapılacak” dedi.

​Sokak kedileri için yapılacak sayımın 26-30 Haziran tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

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