Ukrayna'da bakanın maaş memnuniyetsizliği

Ukrayna Eğitim Bakanı Anna Novosad, maaşının yetersiz olduğuna dair bir açıklamada bulundu.

29 yaşındaki Novosad'ın bu açıklaması, sosyal medyada halkın eleştirilerine yol açtı.

Öte yandan Ukrayna'da asgari ücret, yaklaşık 2 bin grivna'ya tekabül ediyor.

"NORMAL BİR YAŞAM SÜRMEM İÇİN BANA YETMİYOR"

Novosad konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Aldığım 36 bin grivna (yaklaşık 9 bin lira) normal bir yaşam sürmem için bana yetmiyor. Bakan olmadan önceki çalıştığım yerde aldığım maaştan 10 bin grivna (2 bin 500 lira) daha az. Kendi evim var, devletin arabası altımda, sinemaya gitmeye zamanım yok. Zamanı gelince bir çocuk yapmak istesem bu maaşla ona bakamam" dedi.