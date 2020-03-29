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Ukrayna'dan gemiyle gelen 18 tır şoförü daha karantinada

Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gelen Ro-Ro gemisindeki 18 tır şoförü, 14 günlük karantinaya alındı.

DHA | 29.03.2020 - 23:52..
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Ukrayna'da bulunan Türk tır şoförlerinin gemiyle Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor.

103 TIR ŞOFÖRÜ KARANTİNADA

22 Mart'ta 51, dün 34 Türk tır şoförü, araçlarıyla birlikte Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a getirildi. Bugün akşam saatlerinde de 18 tır şoförünü taşıyan gemi, Zonguldak Limanı'na yanaştı.

Ukrayna'dan gemiyle gelen 18 tır şoförü daha karantinada

Geminin limana yanaşmasıyla Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri ve tır şoförlerini kontrol etmeye başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından TIR'lar gemiden indirilerek boş alana çekildi. Şoförler daha sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. Şoförlerin 14 gün karantina altında tutulacağı açıklandı.

Ukrayna'dan gemiyle gelen 18 tır şoförü daha karantinada

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