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Ukraynalı siyasiler Kerç Boğazı krizi için kavga etti

Ukrayna'daki bir televizyon programında 'Kerç Boğazı'ndaki gerginlikten Ukrayna sorumlu' diyen milletvekiline, bakan yardımcısı tekmeyle karşılık verdi.

İHA | 02.12.2018 - 04:53..
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Ukraynalı siyasiler Kerç Boğazı krizi için kavga etti

Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda yaşanan kriz ülkedeki siyasileri birbirine düşürdü.

Ülkedeki canlı yayına katılan bir bakan yardımcısı Kerç Boğazı’ndaki konu üzerine ters düşmesi üzerine bir milletvekiline saldırdı.

Ukrayna’nın geçici işgal altındaki topraklarla ilgili Bakan Yardımcısı Yuriy Grımçak, Milletvekili Yevgeny Murayev ile birlikte ZİK kanalında yayınlanan bir programa katıldı.

Ukraynalı siyasiler Kerç Boğazı krizi için kavga etti

"UKRAYNA, ABD VE RUSYA LİDERLERİNİN GÖRÜŞMESİNİ ENGELLEDİ"

Murayev programda yaptığı konuşmada yaşanan krizden Ukrayna’yı sorumlu tutarak, "Rusya bu soruna hiç ilgi göstermedi. Ukrayna bu olay sayesinde, hedeflerinden birini başardığını düşünüyorum ki bu da G20 Zirvesi’nde ABD ve Rusya Devlet Başkanı’nın toplantısını engellemekti” ifadelerini kullandı.

SİNİRLENEN BAKAN, TEKMEYLE SALDIRDI

Bunun üzenine Grımçak yerinden kalkarak Murayev’e saldırdı. Grımçak daha sonra ise milletvekilinin masasına tekme atarak masayı devirdi.

Öte yandan Murayev ise Grımçak’ın hakaretlerine rağmen tavrından taviz vermeyerek konuşmasına devam etti.

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