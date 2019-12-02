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Uludağ'da 2 dağcı kayboldu

Dün akşam zirveye çıkan ve kaybolan 2 dağcıyı, ekipler arıyor.

İHA | 02.12.2019 - 14:37..
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Uludağ’da dün zirveye çıkmak için Uludağ’a gelen 2 dağcı, sisin bastırmasıyla birlikte yönlerini kaybetti.

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın 100 metre ilerisine araçlarını park eden Mert Alpaslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcı, zirveye çıkmak için yola koyuldu.

15 SANTİMETRELİK KAR KALINLIĞI ARAMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, sisin basmasıyla yönlerini kaybeden dağcılara aileleri ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, dün gece bir süre arama çalışmalarını sürdürdükten sonra hava şartlarının olumsuz etkisinden kaynaklı arama sabah saatlerine bırakıldı.

Uludağ'da 2 dağcı kayboldu

SABAH IŞIKLARINDA ARAMAYA YENİDEN BAŞLANDI

Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, diğer sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa’dan Uludağ’a yola çıktığı öğrenildi.

Uludağ'da 2 dağcı kayboldu

Uludağ'da 2 dağcı kayboldu

Uludağ'da 2 dağcı kayboldu

Uludağ'da 2 dağcı kayboldu

Uludağ'da 2 dağcı kayboldu

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