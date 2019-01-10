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Uludağ’da kar motoru ile yaban hayvanlarını besledi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kar motoru ile yabani hayvanlara yem bıraktı.

İHA | 10.01.2019 - 08:51..
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarını yemledi. Sarıalan mevkiinden yola çıkan ekipler, araca doldurdukları ekmek, tavuk ve buğdayı ormana bıraktı.

Uludağ’da kar motoru ile yaban hayvanlarını besledi

KAR MOTORU KULLANDILAR

Zirvenin hemen altındaki 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Çobankaya mevkiinde ekipler, ulaşım için kar motoru kullandı.

Yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığının olduğu bölgede kar motoru ile ilerleyen ekipler, arkasına bağlanan kızağa yemleri koydu. Yemler yaban hayvanlarının ulaşacağı yere bırakıldı. Bölgeye fotokapan da kuruldu.

Uludağ’da kar motoru ile yaban hayvanlarını besledi

Uludağ’da kar motoru ile yaban hayvanlarını besledi

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