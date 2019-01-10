Uludağ’da kar motoru ile yaban hayvanlarını besledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarını yemledi. Sarıalan mevkiinden yola çıkan ekipler, araca doldurdukları ekmek, tavuk ve buğdayı ormana bıraktı.

KAR MOTORU KULLANDILAR

Zirvenin hemen altındaki 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Çobankaya mevkiinde ekipler, ulaşım için kar motoru kullandı.

Yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığının olduğu bölgede kar motoru ile ilerleyen ekipler, arkasına bağlanan kızağa yemleri koydu. Yemler yaban hayvanlarının ulaşacağı yere bırakıldı. Bölgeye fotokapan da kuruldu.