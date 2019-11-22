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Uludağ'da kar sezonu başladı, kar yok

Sezona sayılı günler kala kar yağmayınca otelciler çareyi suni karlama sisteminde buldu.

İHA | 22.11.2019 - 10:51..
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Geçen sene Kasım ayının ilk haftası beyaz gelinliğini giyen Uludağ’da bu sene kar yağmadı.

Sezona sayılı günler kala kar yağmayınca otelciler sezon açılışında gelen misafirleri mağdur etmemek amacıyla çareyi suni karlama sisteminde buldu.

6 ARALIK'TA SEZON AÇILIYOR

Sezon açılışına kadar kar yağmaz ise Uludağ’da suni kar makineleri devreye girecek. Bof Otel Turizm Koordinatörü Murat Altuğ Kargı, “Şu anda Uludağ’da sezon için hazırlıklara başladık 6 Aralık 2019‘da Uludağ’ı misafirlerle buluşturmayı planlıyoruz. Talepler yoğun özellikle erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak isteyen misafirlerimiz yoğun bir şekilde taleplerini sürdürmekte. Kar yağışını da önümüzdeki hafta itibari ile bekliyoruz.

Uludağ'da kar sezonu başladı, kar yok


YAĞMAZSA SUNİ KAR MAKİNELERİ DEVREYE GİRECEK

Kar yağmaz ise yine misafirlerimizi mağdur etmemek için onunda önlemlerini aldık. Suni karlama sistemlerimiz sayesinde biz sezona hazır bir şekilde misafirleri ağırlayacağız. Uludağ’da tüm otellerde doluluk oranı yüzde 35 - 45 arasındaki sezona yaklaşık daha 20 gün var. Yüzde 85- 90 oranları ile sezonu kapatacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

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