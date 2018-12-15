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Uludağ'da kayak sezonu başladı

Konaklama tesislerinde 6 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ, konuklarını ağırlamaya başladı.

AA | 15.12.2018 - 01:42..
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Uludağ 1. Yerleşim Bölgesi'nde 12, 2. Yerleşim Bölgesi'nde 5 otelin, 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ, yeni sezona "Merhaba" dedi.

Uludağ'da kayak sezonu başladı

20 KAYAK PİSTİ İLE ULUDAĞ HAZIR

Otel ve misafirhanelere ait 300 metre ila bin 980 metre arasında uzunluklara sahip 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'da, kayak, snowboard ve kar motosikleti gibi aktiviteler ile karın tadını çıkartan tatilciler pistlere akın etti.

Uludağ'da kayak sezonu başladı

Bursa merkezden karayoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan "oteller bölgesi"ne, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanıyor.

Osmangazi Köprüsü'nün yapılmasının ardından İstanbul'dan Uludağ'a da 2,5-3 saatlik bir sürede ulaşılıyor.

Sezonun açılması, "oteller bölgesi"ndeki işletmecileri de sevindirdi.

Uludağ'da kayak sezonu başladı

İŞLETMECİLER KAR YAĞIŞINDAN MEMNUN

1. Yerleşim Bölge'deki bir kafenin işlemecisi Selim Adıyaman, sezonun açılmasıyla işlerinin de hareketlendiğini söyledi.

Kar kalınlığının kayak için yeterli seviyede olduğunu vurgulayan Adıyaman, "Bu sene çok güzel kar yağıyor. Yeterli kar sevisine ulaştık. Sezon açılışının ilk gününde insanlar akın ettiler. Hava kayağa elverişli bir durumda. Tatilcilerin otellere girişleri de başladı. Yarından itibaren dolu bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Uludağ'da kayak sezonu başladı

İstanbul'dan günübirlik Uludağ'a gelen Sümeyye Güney de Uludağ'ı ilk kez gördüğünü belirterek, "Burası çok güzel, eğlenceli, çok beğendim. Özlemişim kayak yapmayı, bu nedenle bizim için de güzel oldu. Hava durumu da iyi, çok soğuk değil. Kar da çok iyi seviyede." ifadelerini kullandı.

Uludağ'da kayak sezonu başladı

OTELLER BÖLGESİNDE KAR KALINLIĞI 47 SANTİM

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 47 santimetreyi buldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının hafta sonu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Uludağ'da kayak sezonu başladı

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