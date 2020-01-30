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Ümit Sayın evinde ölü bulundu

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu.

AA | 30.01.2020 - 20:39..
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Ümit Sayın evinde ölü bulundu

Ergenekon Davası‘nın gizli tanıklarından olan Doç. Dr. Ümit Sayın, Kadıköy’deki evinde ölü bulundu.

Sayın’ın ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından netleşecek

GİZLİ TANIKTI

Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.
Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi.
Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.

Ümit Sayın evinde ölü bulundu

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