Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sitede bulunan bir motosikleti çalmak üzere sitenin içerisine gizlice girdi.

MOTOSİKLETİ ÇALDI

Volkan Turan’a ait olduğu tespit edilen motosikletin yanına giden zanlı, park halindeki motosikletli hareket ettirmek için oldukça fazla uğraştı. Ardından hırsız, hareket ettirdiği motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı kamerada

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan motosiklet hırsızlığı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.