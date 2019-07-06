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Üniversite adaylarından gözde bölümlere talep azlığı

Üniversite tercihi için yayınlanan önbilgilendirmeye kılavuzuna göre, sağlık, öğretmenlik, hukuk gibi bölümlerin kontenjanı azaltıldı.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 15:02..
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Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteye giriş sınavları yapıldı. Haziran ayında iki oturum halinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı''na (YKS) yaklaşık 2 milyon aday ter döktü.

Hayal ettikleri bölüme girmek için yarışan adayları şimdi tercih maratonu bekliyor. Rehber öğretmenler ve ailelerin yardımıyla öğrencileri zorlu bir süreç bekliyor. Özellikle sağlık, hukuk, öğretmenlik bölümlerine bu sene az talep olacağı yayınlanan önbilgilendirmede açıklandı.

Üniversite adaylarından gözde bölümlere talep azlığı

KONTENJAN AZALDI

2019 kontenjanları geçen yıla göre yüzde 3 azaldı. Önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için kontenjan 835 bin 66 olarak belirlendi. Açıköğretimle birlikte 2019’daki toplam kontenjan 1 milyon 7 bin 191 oldu.

TERCİHLER 23-29 TEMMUZ'DA

Öte yandan ÖSYM'nin daha önce belirlediği tercih tarihlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Buna göre, adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

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