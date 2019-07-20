taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Üniversite sınavında 15 bin aday 1 soru bile çözemedi

Liseden mezun olup üniversiteye hazırlanan öğrencilerden 14 bin 971'i hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

AA & Ensonhaber | 20.07.2019 - 15:43..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Üniversite hayali kuran gençlerin sınav heyecanı geride kaldı.

Sınavlar yapıldı, sonuçlar açıklandı. Sırada tercihler var.

Sonuçları gören bazı öğrencilerin yüzü gülerken bazı öğrencilerin canı oldukça sıkıldı.

ÖSYM tarafından açıklanan YKS verilerine göre; sınavlarda öğrenciler en iyi performansı Türkçe'de gösterdi.

TÜRKÇE 40 SORUDA 15 DOĞRU

40 sorunun yer aldığı testte adaylar, yaklaşık 15 soruyu doğru yanıtladı.

FEN 20 SORUDA 3 DOĞRU

En düşük performans ise fende gösterildi. 20 sorunun yer aldığı fen testinde ortalama 3 soruya doğru cevap verebildi.

FİZİK VE KİMYADA 1 NET

Kimya ve fizik testlerindeki başarısızlık da rakamlara yansıdı.

14 soruluk fizikte ve 13 soruluk kimyada yaklaşık 1 net elde edildi.

MATEMATİK 40 SORUDA 14 DOĞRU

40 soruluk matematik testinde soruların yüzde 14’ü doğru işaretlendi.

15 BİN ÖĞRENCİ SIFIR ÇEKTİ

2 milyon 390 bin 491 adayın girdiği  Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 14 bin 971 aday sıfır çekti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Zolan seçimden sonra Mercedes'e binmeye başladı

Osman Zolan seçimden sonra Mercedes'e binmeye başladı

381
Belediye başkanı kendini müdür olarak atadı

Belediye başkanı kendini müdür olarak atadı

609
Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

111
Ibrahimovic 3 gol attı

Ibrahimovic 3 gol attı

29
Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

Reis bizi Afrin'e götür diye slogan attırıp bedelli yaptı

485
İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

66
Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı duyurduğu an

Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı duyurduğu an

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir