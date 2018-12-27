Öğrenciler, Uşak'a 35 kilometre mesafedeki Yenişehir Köyü'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin bir arada eğitim, öğretim gördüğü 3 katlı, 8 derslikli Yenişehir İlk ve Ortaokulu'nda kütüphane bulunmadığını öğrenip, harekete geçti.

KAMPANYA OLUŞTURDULAR

Üniversiteli 20 genç, 56s'ı ilkokul, 50'si de ortaokul öğrencisi bulunan okula, bir kütüphane kazandırmak için Uşak Valiliği ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alıp, kampanya başlattı.

Üniversiteli gençler köy okulunu kütüphaneye kavuşturdu ViDEO

BİN 500 KİTAP TOPLADILAR

Kampanya kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Türk ve dünya klasikleri başta olmak üzere hikaye, roman ve diğer çeşitli türlerde bin 500 kitap toplandı.

Hayırseverlerden temin edilen malzemelerle, okuldaki boş bir sınıfın duvarı, kapısı ve kalorifer petekleri boyandı.

İKİ AYDA TAMAMLANDI

Kütüphanenin duvarlarına tablolar asılıp, masa ve raflar yapıldı. Toplanan kitaplar bu raflara yerleştirildi. Bu çalışma, okul öğrencilerinin de desteğiyle 2 ay sürdü.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Esat Bolat, topluluk olarak köy okullarında projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaptığımız faaliyetlerde bu vatan uğruna toprağa düşüp can vermiş, şehadet makamına ulaşmış vatan evlatlarının da isimlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Okul yönetimi tarafından uygun görülen bir sınıfın boyama işlemlerinin ardından, kitap raflarını ve masasını yaptırdık. Sponsorlarımızın desteği ile ilköğretim okulumuza kütüphane kazandırmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMASIN HEDEFİ

Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Gizem Camcaz da önceliklerinin çocuklara umut olmak olduğunu vurgulayarak, "Kütüphanesiz okul kalmasın istiyoruz. Öğrencilerin okul malzemeleri dışındaki ihtiyaçlarını da karşılamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.